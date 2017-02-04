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Reina saldırganının eşi: Kocamın IŞİD üyesi olduğunu bilmiyordum; oğlumu bulun

Reina'daki terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti

04 Şubat 2017 16:01

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina'da 39 kişiyi öldüren Kırgizistan asıllı IŞİD'li terörist Abdulgadir Masharipov'un karısı eşinin IŞİD üyesi olduğunu bilmediğini öne sürerek "Oğlumu bulun" dediği öne sürüldü.

A Haber'in haberine göre, ismi açıklanmayan terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.


Teröristin 29 Aralık'ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin, "Saldırıyı televizyondan öğrendim. Değil DAEŞ üyesi eşimin sempatizan bile olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi. Öte yandan, saldırganın eşinin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi..

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