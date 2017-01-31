Reina saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

Ortaköy Reina'daki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,9 kişi ise tutuklandı

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 14 kişi savcılık sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık şüpheliler arasında yer alan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

9 tutuklama

Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,9 kişi ise tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 14 şüphelinin tamamı da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüpheliler Marhaba Abduloeva, Khıkmatıllo Zokırov, Kamil Ahmed, İlyas Mamaşaripov, Firuze Kasım, Yasin Mehmet, Ruzı Aılı, Ömer Faruk, Nurmuhammad Mamat, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Ali Maimatimin, Abduweli Yasin, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula'nın "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Savcılık ayrıca şüpheliler arasında yeralan İlyas Mamaşaripov hakkında ayrıca "39 kez kasten öldürme suçuna yardım" suçundan da tutuklama talebinde bulundu.