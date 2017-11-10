Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Suudi Arabistan'a: İstifa eden Başbakan Hariri ülkesine dönmeli

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da istifa etmesinin ardından, "İstifa açıklamasını Riyad'da yapması kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Ayn, Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisine, Hariri'nin ülkesine dönmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Avn'ın talebini Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonu duyurdu. Saad Hariri'nin 4 Kasım günü Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada, hayatından endişe ettiği için Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklaması ardından, politikacının Riyad'da ev hapsinde tutulduğu söylentileri yaygınlaşmıştı.

Ancak bugün (10 Kasım 2017) bu konuda Fransa'dan bir açıklama gelmiş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Suudi Arabistan'da ev hapsinde olduğuna inanmadığını söylemişti.

TIKLAYIN - Fransa: Hariri, Suudi Arabistan'da ev hapsinde değil

Macron'un, hükümetinin Hariri ile gayri resmi temaslarda bulunduğunu söylediği bildiriliyor.

The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk de, "Hariri'nin jeti 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde gördüğü ilk şey, uçağını çevreleyen Suudi polisler oldu. Dışarıya çıktığında Hariri'nin ve korumalarının cep telefonuna el koydular. Bu şekilde Lübnan Başbakanı susturuldu" iddiasında bulunmuş; Hariri'ye zorla istifa metni okutulduğunu ileri sürmüştü.

TIKLAYIN - "Lübnan Başbakanı'nın telefonuna el koydular; zorla istifa mektubu okuttular"

İstifasını Riyad'da açıklamıştı

Saad Hariri'nin Cumartesi günü Riyad ziyareti sırasında istifasını açıklaması, Lübnanlı politikacının bu kararı Suudi Arabistan'ın baskısıyla almış olabileceği şeklinde yorumlara yol açmıştı.

Hariri'nin halen tam olarak nerede olduğu bilinmiyor. Lübnanlı siyasetçiler ise onun ülkesine dönerek istifasını resmen bildirmesini istiyor. Suudi Arabistan yönetimi ise Hariri'nin seyahat özgürlüğünü kısıtladığı iddialarını reddediyor.

Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan canlı yayımlanan konuşmasında, bir suikast planı nedeniyle istifa ettiğini söylemişti. Hariri ayrıca, Hizbullah'ı suçlamıştı.

TIKLAYIN - Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti: Suikaste uğrayabilirim

Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri de 2005'te suikast sonucu öldürülmüştü. Bu suikastla ilgili olarak birçok kesim Hizbullah'ı suçlamıştı. Saad Hariri istifası sonrası herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Hariri'nin Riyad'daki bazı yabancı diplomatlarla temas halinde olduğu belirtilmişti.