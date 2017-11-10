T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Lübnan Başbakanı'nın telefonuna el koydular; zorla istifa mektubu okuttular"

"Hariri'nin jeti 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde Suudi polisler tarafından çevrelendi"

10 Kasım 2017 15:31

İddialara göre 4 Kasım'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasını açıklamadan önce 3 Kasım'da Riyad'a inişinin ardından Suudi Arabistan tarafından gözaltına alındı ve ardından kendisinden istifa etmesi talep edildi. The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in tartışmalara neden olan Lübnan Başbakanı Harari'nin istifasına ilişkin olarak yaptığı haberde, "Hariri'nin jeti 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde gördüğü ilk şey, uçağını çevreleyen Suudi polisler oldu. Dışarıya çıktığında Hariri'nin ve korumalarının cep telefonuna el koydular. Bu şekilde Lübnan Başbakanı susturuldu" ifadesi kullanıldı. 

Haberde, Kral'ın Hariri'yi arayarak ülkeye çağırdığını iddia etti ve Hariri'nin kendisine verilen istifa mektubunu okumaya mecbur edildiğini aktardı. 

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da duyurduğu iddiasının ardından ülkesi Lübnan'a henüz dönmedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin ülkeye gelerek istifasını sunmaması durumunda istifayı kabul etmeyeceğini söylemişti. 

"Alternatifi yok ülkeye gelsin"

Lübnan'ın önde gelen Dürzi politikacısı Velid Canbolat ise cumartesi günü bulunduğu Suudi Arabistan'da başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri'nin artık ülkesine dönme zamanının geldiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad'da açıkladığı istifasının ardından alıkonulduğu iddia ediliyor.

Canbolat, Lübnan'da Hariri'ye alternatif bulunmadığını belirtti. Bir Twitter mesajında Canbolat, "İster zorla, ister kendi iradesiyle", bir haftadır Lübnan'dan uzakta olan "Şeyh Saad'ın dönmesinin zamanı gelmiştir. Kendisinin alternatifi yoktur" dedi.

ETİKETLER

Saad Haririsuudi arabistanuçakpolistelefonlarına el konduistifa mektubu okutuldukayıpiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24