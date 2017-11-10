"Lübnan Başbakanı'nın telefonuna el koydular; zorla istifa mektubu okuttular"

İddialara göre 4 Kasım'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasını açıklamadan önce 3 Kasım'da Riyad'a inişinin ardından Suudi Arabistan tarafından gözaltına alındı ve ardından kendisinden istifa etmesi talep edildi. The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in tartışmalara neden olan Lübnan Başbakanı Harari'nin istifasına ilişkin olarak yaptığı haberde, "Hariri'nin jeti 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde gördüğü ilk şey, uçağını çevreleyen Suudi polisler oldu. Dışarıya çıktığında Hariri'nin ve korumalarının cep telefonuna el koydular. Bu şekilde Lübnan Başbakanı susturuldu" ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kral'ın Hariri'yi arayarak ülkeye çağırdığını iddia etti ve Hariri'nin kendisine verilen istifa mektubunu okumaya mecbur edildiğini aktardı.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da duyurduğu iddiasının ardından ülkesi Lübnan'a henüz dönmedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin ülkeye gelerek istifasını sunmaması durumunda istifayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

"Alternatifi yok ülkeye gelsin"

Lübnan'ın önde gelen Dürzi politikacısı Velid Canbolat ise cumartesi günü bulunduğu Suudi Arabistan'da başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri'nin artık ülkesine dönme zamanının geldiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad'da açıkladığı istifasının ardından alıkonulduğu iddia ediliyor.

Canbolat, Lübnan'da Hariri'ye alternatif bulunmadığını belirtti. Bir Twitter mesajında Canbolat, "İster zorla, ister kendi iradesiyle", bir haftadır Lübnan'dan uzakta olan "Şeyh Saad'ın dönmesinin zamanı gelmiştir. Kendisinin alternatifi yoktur" dedi.