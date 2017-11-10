Fransa: Hariri, Suudi Arabistan'da ev hapsinde değil

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin, Suudi Arabistan'da ev hapsinde olduğuna inanmadığını söyledi.

Jean-Yves Le Drian, "Bildiğim kadarıyla Sayın Hariri serbestçe dolaşıyor" dedi. Le Drian bu açıklamayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürpriz Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaptı.

Macron'un, hükümetinin Hariri ile gayri resmi temaslarda bulunduğunu söylediği bildiriliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, Suudi liderlerle görüşmelerinde Lübnan'da istikrarın önemini vurgulayacağını, Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun ablukaya aldığı Yemen'deki durumu da ele alacaklarını söyledi.

İstifasını Riyad'da açıklamıştı

Saad Hariri'nin Cumartesi günü Riyad ziyareti sırasında istifasını açıklaması, Lübnanlı politikacının bu kararı Suudi Arabistan'ın baskısıyla almış olabileceği şeklinde yorumlara yol açmıştı. Hariri'nin halen tam olarak nerede olduğu bilinmiyor.

Lübnanlı siyasetçiler ise onun ülkesine dönerek istifasını resmen bildirmesini istiyor.

Suudi Arabistan yönetimi ise Hariri'nin seyahat özgürlüğünü kısıtladığı iddialarını reddediyor.

Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan canlı yayımlanan konuşmasında, bir suikast planı nedeniyle istifa ettiğini söylemişti. Hariri ayrıca, Hizbullah'ı suçlamıştı.

Hariri'nin babası eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri d 2005'te suikast sonucu öldürülmüştü. Bu suikastla ilgili olarak birçok kesim Hizbullah'ı suçlamıştı. Saad Hariri istifası sonrası herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak Hariri'nin Riyad'daki bazı yabancı diplomatlarla temas halinde olduğu belirtilmişti.