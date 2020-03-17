Louis Vuitton el dezenfektanı üretecek, tesislerini sağlık çalışanlarına ücretsiz teslim edecek

Bünyesinde Christian Dior, Givenchy, Moet & Chandon gibi lüks markaları barındıran lüks Fransız markası Louis Vuitton, parfüm ve kozmetik üretim kapasitesini el dezenfektanı üretmek için kullanacağını açıkladı.

LVMH holding ülkedeki dezenfektan talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

Şirket bugünden itibaren mevcut üretim kapasitesini kullanarak üreteceği el dezenfektanlarını sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak yetkililere teslim edecek. İhtiyaç olduğu sürece üretime devam edecek.

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Hükümetten 300 milyar Euro'luk kaynak

Fransa’da bilinen verilere göre 5 binin üzerinde Koronavirüs vakası görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 127.



Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı.



Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyar Euro kaynak ayırdıklarını söyledi.