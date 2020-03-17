Evde kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasıyla, vatandaşlar kolonya ve dezefektana rağbet göstermeye başladı. Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde el dezenfektanı üretilebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde el dezenfektanlarının üretilebileceğini belirterek, "Etil alkol ve aloe veranın yanında lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağıyla desteklenen bir ürünle çok rahat, güvenle kullanılabilen bir el dezenfektanı yapabiliriz." dedi.

Kolonya ve alkol bazlı dezenfektanların aşırı kullanılması sonucu elde çatlama, egzama gibi rahatsızlıklarda artış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Alkol bazlı dezenfektanlar, kolonyalar devreye girince ellerde kurumalar, çatlamalar ve egzama şekillendi. Bu 7'den 70'e hepimizi rahatsız eder hale geldi. Eski tip sabunlar, bunların lavanta özlüsü gibi doğal olarak antibakteriyel sabunları kullanmak ellerimizi bu olumsuz etkilerden kurtaracaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra yumuşatıcı krem, vazelin gibi ürünler kullanmak gerekiyor" dedi.

Evde ekonomik ve güvenilir dezenfektan nasıl yaparız?

Evde rahatlıkla el dezenfektanı üretilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, "Alkolün antiviral etkisi tanımlanmıştır. Aloe Vera bu konuda doğal kökenli, hem ellerin sağlığı için hem de antiviral etkisinden yararlanmak için kullanılabilir bir madde.



İkisinin ana çözeltisinin yanına da yine antiviral ve antibakteriyal etkileri ispatlanmış lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağıyla desteklenen bir ürünle çok rahat, güvenle kullanılabilen bir el dezenfektanı yapmış oluruz. Bu korku dönemine biz de tüketici olarak çok daha rahat geçirmiş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.