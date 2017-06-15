Londra'daki yangın faciasında alevler niye hızla yayıldı?

İngiltere Londra’daki bir binada gece yarısı 2’nci katta çıkan yangının dakikalar içinde en üst katlara kadar hızla yayılmasının nedeni belli oldu. Yangın, binanın dış cephesinin plastik türevi izolasyon malzemesiyle kaplı olması nedeniyle hızla üst katlara kadar hızla yayıldı.

Londra’daki yangın: "Geliyorum" diyen bir sınıf katliamı

İngiltere’nin başkenti Londra, son yılların en büyük yangını ile sarsıldı. Kentin batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde çıkan yangında en az 12 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı. Yangın sonrası çok sayıda da kayıp ihbarı geldi. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı 120 daireli binanın 2’nci katında yerel saatle 00.54’te (TSİ 02.54) bir buzdolabının patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın, binanın dış cephesinin plastik türevi izolasyon malzemesiyle kaplı olması nedeniyle hızla üst katlara yayıldı.

Alarmı duymadılar

Alevler 15 dakika içinde en üst katlara ulaşırken, bina sakinleri büyük bölümünün uykuda olması ve alarmların sesinin çok düşük kalması nedeniyle yangından geç haberdar oldu. Sakinlerin, 2014’te binanın güvenliğinin özellikle yangın risklerine karşı yetersiz olduğu gerekçesiyle şikâyette bulundukları ortaya çıktı.

Independent gazetesine konuşan uzman Arnold Tarlin, geçen yılki tadilatta binaya dış yüzeyi metal kompozit kaplama yapıldığını, metal ile plastik türevi izolasyon malzemesi arasında 25-30 milimetre kadar bir aralık bırakıldığını belirtti ve "Bu boşluk bir rüzgâr tüneli oluşturdu ve alevler kısa sürede üst katları sardı" dedi.

Görgü tanıklarından biri ise "Yetkililer ‘Evlerinizde kalın’ dedi, dinleseydik hepimiz ölmüştük" ifadesini kullandı. 1970’lerde inşa edilen binanın geçen yıl tadilata alındığı, mantolama yapıldığı ve PVC pencereler takıldığı belirlendi. Habertürk gazetesinden Mustafa Alkan'ın haberine göre, bina, tadilatın ardından yapılan kontrolerde yangın, sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluk onayı aldı.

Londra’nın en zengin bölgesindeki binada yaşayanların çoğunun hizmetçiler, işçiler olduğu kaydediliyor. İngiliz basınında, bu nedenle "Fakir oldukları için öldüler" yorumları da yapılıyor. Binanın sahibi, Londra’daki Kensington ve Chelsea Belediyesi. Bakım ise bir taşeron firmaya verilmiş. Daha önce binada pek çok kez elektrik kontağı kaynaklı küçük çapta yangın çıktığı, taşeron firmanın "Kapınıza havlu koyun" diyerek şikâyetleri geçiştirdiği öne sürülüyor.

Yangınla ilgili hedef alınan isimlerden biri de eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson oldu. Johnson, itfaiye teşkilatına yönelik tasarruf tedbirleri nedeniyle eleştiriliyor. Görgü tanıkları, binadaki yangını “11 Eylül gibiydi” sözleriyle tarif etti.

Sahura kalkan Müslümanlar kurtardı

Grenfell Tower’da çok sayıda Müslüman aile de yaşıyor. Müslüman ailelerin ramazan nedeniyle sahur için ayakta olması, yangın sırasında çok sayıda insanın kurtarılmasını sağladı. görgü tanığı, “İnsanların binadan çıkarılmasında Müslümanlar büyük rol oynadı. Gördüğüm insanların büyük bölümü Müslüman’dı. Ayrıca yemek ve kıyafet de getirdiler” dedi.

Bebekler camdan atıldı

Binanın dış cephesindeki plastik malzemenin yanmasından ötürü nefes almakta güçlük çeken bina sakinlerinden bazılarının, çarşafları uç uca eklerek aşağıya inmeye çalıştıkları görüldü. Bazı görgü tanıkları, 10 hatta 15’inci kattan atlayanların olduğunu ileri sürdü. Görgü tanıklarından Samia Lamrani, 9’uncu veya 10’uncu kattan bir bebeğin atıldığını gördüğünü aktardı. Lamrani’ye göre atılan bebek aşağıdaki bir kişi tarafından yere çarpmadan yakalandı.