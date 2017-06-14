Londra’daki yangına ilk müdahale eden sahur için uyanık olan Müslümanlar oldu

İngiltere’nin başkenti Londra'nın batısında bulunan Kuzey Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde başlayan yangının ilk olarak oruç tutmak için sahura kalkan Müslümanlar tarafından fark edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, yangına ilk müdahale edenler arasında çok sayıda Müslüman’ın bulunduğunu aktardı.

Independent’ta yer alan habere göre, yangın gece yarısından kısa bir süre sonra başladığında apartmandakilerin büyük bir kısmı uyuyordu. Ramazan ayı sebebiyle sahur için uyanık olan bölgedeki Müslümanlar ise yangın bölgesine ilk ulaşan ve içeridekilere ilk yardımı yapan grup oldu.

Independent’a konuşan 33 yaşındaki Andre Barroso, “Müslümanlar, insanları dışarı çıkarmak konusunda büyük rol oynadı. Gördüğüm insanların büyük bir kısmı Müslüman’dı. Yardım etmenin yanı sıra, insanlara yiyecek ve giyecek de veriyorlardı” dedi.