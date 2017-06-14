Londra'da 24 katlı binada yangın; en az 12 kişi öldü, 74 yaralı!

Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'da 120 daireli 24 katlı bir bina alevler içinde kaldı. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha kadar sürdü. 200 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında bazı görgü tanıkları binadan atlayanlar olduğunu iddia etti. Olayda 50 kişi yaralandı. Yangının patlayan bir buzdolabından kaynaklandığı düşünülüyor. Londra polisi, 12 kişinin öldüğünü, sayının artabileceğini bildirdi.

CNN Türk Londra Temsilcisi binada yaşayan Türk ailelerinin de bulunduğunu belirtti. Londra itfaiyesinden yapılan son açıklamada "İnceleme tamamlandı, yanan binanın çökme riski yok" dendi. Ayrıca yangında, apartmanda oturan Müslümanların sahur nedeniyle uyanık olması sayesinde çok sayıda insana yardım ederek binadan çıkmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Londra'da gökdelende yangın; 120 daireli bina bu hale geldi

Yangın nasıl çıktı?

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te yangın çıktı. Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü. Yangın yerel saati ile 08.00 sularında kısmen söndürüldü. Binadan kurtarılan kişiler yangın alarmının ve yangın tüplerinin çalışmadığını öne sürdü.

Binanın çökme tehlikesi yok

Binanın çökme tehlikesi bulunduğu iddia edilmişti. Londra itfaiyesinden açıklamada inceleme tamamlandığını, yanan binanın çökme riskinin olmadığı belirtildi.

Londra Polisi'nden yapılan açıklamada yangında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Londra İtfaiye Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, olayda can kaybı yaşandığı bilgisini paylaşırken, konuyla ilgili bir rakam paylaşmadı. Açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada toplam 120 daire bulunduğu belirtildi. Uzun süredir söndürme çalışmalarının devam ettiği binada yaşayan Türkler olduğu da iddia edildi.

50 kişi yaralandı

Londra itfaiyesi, yaralanan 50 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Londra İtfaiye Genel Sekreteri Dany Cotton yaptığı açıklamada, "29 yıllık meslek hayatımda böylesine bir yangın görmedim. Bina ikinci katından yukarıya doğru yanıyor. Şu an yangına 40 itfaiye aracı ve 200'ün üzerinde itfaiyeciyle müdahale ediliyor. Üzülerek belirtmeliyim ki yangında hayatını kaybedenler var. Binanın büyüklüğü ve yapısı nedeniyle can kaybı sayısı henüz kesin değil. Yangının sebebi ise halen belli değil." dedi.

İnşaat mühendislerinin binayı incelediği ve binada çökme tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Görgü tanıkları, binanın çatısından cep telefonu ışıklarını gösteren ve yardım isteyen insanlar gördüklerini belirtiyor. Bazı görgü tanıkları ise binadan atlayan insanlar gördüklerini söylüyor.

Binada Türk aileler de varmış

CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş, yangının meydana gelen binada yaşayan Türk aileleri olduğunu açıkladı. Bölgenin Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir bölge olduğu bildirilirken, Ramazan nedeniyle binada yaşayanların sahura kalktığı için kendilerini kurtarabildikleri aktarıldı.

Sahur için uyanan Müslümanlar, Londra’daki yangından onlarca insanı kurtardı

Londra’da en az112 kişinin öldüğü yangında, apartmanda oturan Müslümanların sahur nedeniyle uyanık olması sayesinde çok sayıda insana yardım ederek binadan çıkmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Yerel saatle 01.16’da başlayan yangına uykuda yakalanan apartman sakinleri, yangın alarmının ‘çok çok sessiz’ çalması nedeniyle uyanmakta güçlük çekti. Onlara Ramazan nedeniyle sahura kalkan Müslüman komşuları yardım etti. Independent’a konuşan bir görgü tanığı, “İnsanların (binadan) çıkarılmasında Müslümanlar büyük rol oynadı. Gördüğüm insanların büyük bölümü Müslüman’dı. Ayrıca yemek ve kıyafet de getirdiler” dedi.

Camiler kapılarını yangından etkilenenlere açtı

Öte yandan bölgedeki camiler de yangından etkilenenlere yardım için harekete geçti. El Manaar Cami’nden yapılan açıklamada, “İnançlı ya da inançsız dinlenecek ya da uyuyacak bir yere ihtiyaç duyan ya da suya ve yemeğe ihtiyaç duyan herkese kapılarımız açıktır” denildi. Cami görevlileri ve gönüllüler de yangının yaşandığı bölgeye gıda ve su ulaştırdı.