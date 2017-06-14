Londra'da gökdelende yangın; 120 daireli bina bu hale geldi
14 Haziran 2017 15:48
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İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak insansız hidrolik platformlardan yaklaşık 10. kata su sıkılabiliyor
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İtfaiye Şefi Dany Cotton, yangının ciddiyetini ve büyüklüğünü vurgularken, ekiplerin içeride insanları aramayı sürdürdüklerini söyledi
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Sosyal konut olduğu belirtilen bina yangından önce böyle görünüyordu
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120 dairenin olduğu binada yangın çıktığında yaklaşık 600 kişinin olduğu düşünülüyor
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BBC'ye konuşan bazı görgü tanıkları, binada sıkışanların yardım çığlıklarını duyduklarını, bazılarının yüksek katlardan atladıklarını gördüklerini söyledi.
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Bazı tanıklar, içeridekilerin camlardan kurtarılmaları için çocuklarını sarkıttıklarını gördü
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Televizyon sunucusu George Clarke, binadan 100 metre uzakta olmasına rağmen üzerinin külle kaplandığını aktardı
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Binadan çevreye moloz parçaları dökülmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı metro seferlerine de ara verildi. A40 Westway karayolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı
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