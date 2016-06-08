"Lokantalar perde çeksin" diyen müftü: Ramazanda bir genç beni öğlen çaya davet etti, anlatamamışız

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Ramazan ayı başlamadan önce, "Ramazan boyunca restoran ve lokantalara perde çekilsin" önerisini yapıp gündeme oturmuştu. Üzüm bu kez de "tamamen bizim eksikliğimiz" diyerek bir anısını anlattı. Edirne Yeni Gün gazetesine konuşan Üzüm, "Ramazanın ikinci günü öğle vakti bir kahvehanenin önünden geçerken, çay içmekte olan bir topluluğa selam verdim, selam çok önemli bir sevgi aracıdır. Genç bir kardeşimiz selamımı aldıktan sonra ‘Hocam buyurun çayımızı için’ dedi. Ben de oradaki kardeşlerimizle tokalaştıktan sonra, o gencimizi kenara çağırarak, bu davetinin çok güzel olduğunu, akşam davetlim olarak iftar yemeğinden sonra çay içebileceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

"Bu gencin son derece samimi bir duyguyla beni çaya davet ederken ramazan ayından, oruç ibadetinden ve öneminden, haberdar edilmemiş olması tamamen bizim eksikliğimizdir" diyen Üzüm, "Bu konuda il müftüsü olarak ne kadar eksik kaldığımızı anlamış oldum" diyerek suçu kendinde aradı.