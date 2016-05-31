Edirne Müftüsü'nden lokantacılara: Ramazanda pencerelere perde takın!

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, yaklaşan Ramazan ayında lokanta ve restoran işletmecilerine tavsiyede bulunarak, mazereti olup oruç tutmayanlara yemek verecek işletmelerin dükkanlarının pencerelerini perdelerle kapatarak yemek vermesini tavsiye etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Haziran ayının 6’sında Ramazan ayının ilk günü başlıyor. Türkiye’de Ramazan ayının ilk günü en uzun oruç tutacak ilin 17 saat 22 dakikayla Edirne olduğunu belirten Müftü Üzüm, en kısa oruç tutacak ilin ise 17 saat 2 dakika ile Ağrı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında lokanta ve restoran işletmecilerine bir de tavsiyede bulunan Müftü Üzüm, "24 saatte bir öğün yemek insanın dengeli beslenmesi için kâfidir. Yeterli sıvı alımları iftar ve sahurda Ramazan-ı Şerif ne kadar uzarsa uzasın sorun olmaz. Oruç maddi ve manevi olarak terapi olarak da sıhhatinize fayda sağlayacaktır. Edirne şanslıdır bu durumda 20 dakika kadar daha fazla oruç tutacak. Yaşlılar, yolcular, hastalar ve mazereti olan hamile ve emzikli kadınlar dışında bütün müminler oruçlarını tutarlar” dedi.

“Mazereti olanlar Ramazan orucu tutamasalar bile sokaklarda yiyip içmezler. Ramazan-ı Şerif’e olan saygı Cenabı Hakka olan saygının gereğidir” diyen Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, “Sokaklarda yiyip içmeyiz, çocuklara güzel örnek oluruz. Lokantalarda eskiden öyleydi. Bu bir tavsiyedir gönül işidir. Lokantacı kardeşlerimizde, bütün müminlerde bu işte çok gönüllüdür biliyorum. Lokantalarının camlarını perdeler ve bu yemekleri mazeret gruplarına içeride verirler. Buna dikkat edenler kendileri çok mutlu olacakları gibi Cenabı Hakta inşallah çok memnun olacaktır" diye konuştu.