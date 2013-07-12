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Spor

Liverpool da Burak Yılmaz'ın peşinde

Uruguaylı Luis Suarez'in gitmesi halinde, Liverpool Menajeri Brendan Rodgers'ın transfer listesinde Burak Yılmaz'ın yer aldığı kaydedildi

12 Temmuz 2013 12:10

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edildi.

Skysports'un haberinde, takımdan ayrılmak isteyen Uruguaylı Luis Suarez'in gitmesi halinde, Liverpool Menajeri Brendan Rodgers'ın transfer listesinde Burak Yılmaz'ın da yer aldığı kaydedildi.

Suarez ile Real Madrid, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgilendiği belirtilen haberde, 27 yaşındaki Burak Yılmaz'ın geçen yıl forma giydiği 39 maçta, 32 kez fileleri havalandırdığına dikkat çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz'ın, Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Skysports, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın "Burak ayrılmak isterse ve şartlar uygun olursa teklifi kabul edebiliriz" dediğini de hatırlattı.

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