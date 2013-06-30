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Spor

Burak Yılmaz'a 17 milyon sterlinlik teklif

Transferde kesenin ağzını açan Londra ekibinin Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Shakhtar Donetsk'ten Henrikh Mkhitaryan ile ilgilendiği belirtildi

30 Haziran 2013 11:24

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de 24 golle gol kralı olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de rakip filelere 8 gol göndererek yıldızlaşan Burak'la son olarak Tottenham'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Transferde kesenin ağzını açan Londra ekibinin Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Shakhtar Donetsk'ten Henrikh Mkhitaryan ile ilgilendiği belirtildi.

Eurosport'un haberine göre, İngiliz kulübün 27 yaşındaki Burak Yılmaz için 17 milyon sterlinlik bir rakam önerdiği iddia edildi.

Diğer yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Schalke 04'te forma giyen Farfan için Alman ekibinden yanıt bekliyor. Uzun süredir Perulu oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, son olarak Schalke 04'e 7.5 milyon Euro önerdi.

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun yılda 3 milyon 200 bin Euro kazanması ve Alman ekibinin Farfan'ı bırakmaya sıcak bakmaması transferin resmiyete dökülmesini engelliyor.

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkması muhtemel yeni yabancı kuralını da bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, Farfan için temaslarına devam edecek.

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