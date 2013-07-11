'Mourinho'nun Chelsea'si, Burak Yılmaz için 60 milyon TL ödemeli'

İngiltere'nin Metro News Gazetesi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaraylı Burak Yılmaz ile ilgilendiğini yazdı. “Jose Mourinho Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz için transfer imasında bulundu” başlığıyla verilen haberde, son haftalarda gittikçe artan Burak Yılmaz haberlerinin ardından, Mourinho'nun Burak hakkındaki görüşlerine yer verdi. Burak'a olan hayranlığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Burak dünyada her takımda oynayabilir. O dünya klasında bir oyuncu” açıklamasını yaptı.

Ünal Aysal: Fiyatı belirledik

Galatasaray'ın golcü futbolcu için 20 milyon Sterlin (yaklaşık 60 milyon TL) istediğini de belirten gazete, başkan Ünal Aysal'ın “Burak Yılmaz için bir fiyat belirledik. Oyuncu ve kulüp için en karlı teklifi dikkate alacağız. Eğer Burak ayrılmak isterse, bizim isteğimizle eşleşen teklifi kabul edebiliriz” sözlerine de yer verdi. Ayrıca haberde sarı-kırmızılı futbolcu Burak Yılmaz'ın daha önce İngiltere Premier Ligi'nde oynamak isteğini dile getirdiği de hatırlatıldı.