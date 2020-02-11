Livaneli'nin aradığı sesin sahibi 20 yaşındaki Murat Akbaşlı: İmkân verilirse sanatçı olmak isterim

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği Kürtçe şarkı ile sanatçı Zülfü Livaneli'nin dikkatini çeken 20 yaşındaki Murat Akbaşlı, imkânı olursa sanatçı olmak istediğini söyledi. Şarkı söylediği video sosyal medyada çok izlenen Akbaşlı, "8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim" dedi.

İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Murat Akbaşlı'nın 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zülfü Livaneli’nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Livaneli'nin kendisine müzik eğitimi teklif ettiğini söyledi. Akbaşlı, şarkı söylediği videoyla ilgili olarak, "İstanbul'a çalışmaya gittim. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. ‘Şarkı söyle, videoya çekeceğim' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Beni çektikten sonra sesin çok güzel dedi. Sosyal medyada bunu paylaşmayacağını söyledi. Bir yıl geçtikten sonra bu videomu sosyal medyada gördüm. Arkadaşlarım, benim şarkı söylediğim videoyu Youtube'da izlediklerini ve 2 milyon kişinin bu videoyu tıkladığını söyledi. Youtube girdim. Bir baktım hakikaten de benim şarkım. Bunun üzerine birçok kişi beni aradı" dedi.

"Sanatçı olmak isterim"

Livaneli'nin de sosyal medyada kendisiyle ilgili bir paylaşım yaptığını belirten Akbaşlı, "Beni aradı. Eğitim ve diğer konuda da yardımcı olacağını söyledi. 'Gel söyle sana eğitim de veririm. Masraf ne olursa ben öderim' dedi. Hayatım güzel. Bunun dışında birçok kişi aradı ama telefona bakmadım. 8'inci sınıftan sonra çobanlık yaptım. Kuzulara gittim. Bu yaştan sonra okula gidemem. İmkan verilirse sanatçı olmak isterim" diye konuştu.

Zülfü Livaneli de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" demişti. Livaneli'nin paylaşımının ardından kim olduğu öğrenilen Akbaşlı, kısa sürede gündem olmuştu. Dün Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberinde Akbaşlı, "Zülfü hocaya çok teşekkür ediyorum. Ancak ben sahneye çıkmak istemiyorum" demişti.

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