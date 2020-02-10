Zülfü Livaneli'nin aradığı inşaattaki genç yetenek konuştu: Köyümde mutluyum, sahneye çıkmak istemiyorum

Sosyal medyaya yüklenen videoda söylediği Kürtçe şarkı ile sanatçı Zülfü Livaneli'nin dikkatini çeken 20 yaşındaki Murat Akbaşlı, "Zülfü hocaya çok teşekkür ediyorum. Ancak ben sahneye çıkmak istemiyorum" dedi.

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından bir gencin videosunu takipçileriyle paylaştı ve genci aradığını, hatta konserinde konuk sanatçı olarak sahneye çıkarmak istediğini söyledi. Livaneli'nin ardından Mahsun Kırmızıgül de gence aranjörlük teklifinde bulundu.

Türkiye'nin merakla aradığı inşaat işçisi o genç, 20 yaşındaki Murat Akbaşlı çıktı. Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan köyünde, annesi, babası ve 9 kardeşiyle beraber tek göz odada kalan, Akbaşlı, inşaatlarda çalışıyor ve çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

"Evin tek erkeğiyim, okulu bırakıp çalışmaya başladım"

Habertürk'ten Gizem Türemen'e konuşan Akbaşlı, "Babam çiftçilik yapıyor, ben de koyunlara bakıyorum. 8. sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü babam tek kaldı. Ben de evin tek erkeğiyim aileme destek olmak için okulu bırakıp çalışmaya başladım. 3 yıl kuzulara baktım sonra Bursa ve İstanbul’daki inşaatlarda çalışmaya başladım” dedi.

"İnterneti açıp videoyu izlediğimde ben de inanamadım"

Türkü söylerken bir müteahhit tarafından çekilen o videonun 2 yıl öncesine ait olduğunu belirten Akbaşlı, videonun hikayesini de şu sözlerle anlattı: "İstanbul'daydım, inşaatta çalışırken şarkı söylüyordum. Bir müteahhit yanıma geldi ve sesimin çok güzel olduğunu söyledi.



Videoya çekmek istedi; ben de ona 'Çekebilirsin ama internete koyma' dedim. Kabul edip videomu çekti. Aradan 2 yıl geçti, videomun sosyal medyaya yüklendiğini arkadaşlarımdan öğrendim. İnterneti açıp videomu izlediğimde ben de inanamadım."

"İhtiyacı olanlara ulaşsın"

Zülfü Livaneli'nin kendisini telefonla aradığını ve konuştuklarını da ifade eden Murat Akbaşlı, "Beni aradığı ve bulduğu için Zülfü hocaya çok teşekkür ediyorum. Ancak ben sahneye çıkmak istemiyorum. Bana değil, gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar, onlara yardım etsinler, onların sesi olsunlar. Ben hayatımı seviyorum, köyümde çok mutlu ve huzurluyum, sahnelere çıkmayı da istemiyorum" diye konuştu.