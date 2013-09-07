Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden lise öğrencilerine evlilik vizesi çıktı. Artık lisedeyken evlenen öğrencilerin kayıtları açık liselere nakledilecek. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte ise evlenen öğrencilerin okulla ilişiği tamamen kesiliyordu.

ANKA'nın haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı’nın Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, lise sistemi yeni baştan ele alındı. İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri Fen Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri gibi yönetmelikleri kaldırılan farklı tüm liseleri kapsıyor.

Mevcut uygulamada evli olanların kayıtları yapılmıyordu, öğrenciyken evlenen öğrencilerin ise okulla ilişiği kesilerek kayıtları siliniyordu. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre ise evli olanların kayıtları yine yapılmayacak ancak öğrenciyken evlenen öğrencilerin okulla ilişiği kesilecek, kayıtları e-Okul üzerinden açık öğretim lisesine veya mesleki açık öğretim lisesine gönderilecek.

Liselere kayıt şartlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmayacak.

Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılacak. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınacak. Öğrencilerden kayıt için başka belge istenmeyecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde sağlık raporuyla belgelendirilecek.

Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden naklen gelen öğrencilerin herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları, öğrenim haklarının bulunması ve bu Yönetmelikte yer alan kayıt şartlarını taşımaları hâlinde ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılacak. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.