Dinçer'den 'Evli ve liseli' itirafı: Taslağı medyayla paylaşmak hataydı

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, liseler için hazırlanan düzenlemenin taslak olduğunu söyledi. Taslağın basına sızdırılmasına tepki gösteren Dinçer, "Paydaşlarımız büyük hata yaptı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ortaöğretim kurumları yönetmeliğiyle ilgili soruları yanıtladı. Dinçer, ön taslağı hazırlanırken kendisinin haberi olmadan, fikir almak üzere ilgili paydaşlara gönderildiğini belirterek, ''Taslağın içeriğiyle ilgili yapılacak tartışmaların çoğunu anlamsız buluyorum. Çünkü bunlar bir karar değil'' dedi.

Bakan Dinçer, “Henüz hazırlık aşamasında olan bu taslağın medya aktarılmasıyla büyük bir hata yapıldı. Paydaşlarımıza güvenmeyeceksek, bu doğru olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Dinçer, liselilerin evlenmeleri halinde kaydının silinmeyeceğine yönelik haberler için “Medyamız bunu verilmiş bir karar olarak algıladı. Bu tip tartışmaları toplumun gündemine getirmeyi kasıtlı olarak görüyorum” diye konuştu. Ömer Dinçer, 19 Mayıs törenlerinin statlarda kutlanmasına ilişkin kararla ilgili olarak “Bakanlık kendi kararını uygulayacak. Bizim genelge yönetmeliğe uyulması içindi. Mevcut yönetmeliği uygulayacağız” dedi. Dinçer, Diyarbakır’da dağıtılan sütten bazı öğrencilerin zehirlendiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise “Sütü daha bugün dağıttık” diye konuştu.