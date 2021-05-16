Lisa Kudrow: Oğlum, bir dönem Jennifer Aniston'ı annesi sandı

Friends dizisinin yıldızlarından Lisa Kudrow, dizinin çekildiği dönem ekip olarak çok yakın olduklarını söyledi. Kudrow, bir dönem oğlu Julian'ın dizideki rol arkadaşı Jennifer Aniston'ı annesi sandığını anlattı.

Buzzfeed'de yer alan habere göre, Conan O'Brien'a konuşan Friends yıldızı Lisa Kudrow, oğlu Julian'ın Jennifer Aniston'a olan sevgisini şöyle anlattı: "Televizyonda Jennifer'ı gördüğünde 'anne!' derdi"

Kudrow "Biraz analitik düşündüğüm için 'Acaba öyle olmasını mı umuyor? Benimle olmayan özel ruhsal bir bağları mı var?' derdim. İkisi için de mutluyum" diye devam etti.

Friends'in özel bölümü The Reunion bu ay HBO'da yayınlanacak.

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