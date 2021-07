Friends'in özel bölümü The Reunion'ın yayın tarihi belli oldu

HBO kanalı, Friends’in özel bölümünün tanıtım videosunu sosyal medya hesabında yayımladı.

Dizinin ana karakterlerini oynayan oyuncuların paylaştığı fotoğraftan sonra gündeme gelen iddia, HBO tarafından onaylandı, ancak çekimler defalarca ertelendi. Yeni bölüme dair bir gelişme yaşandı ve ekibin tekrar birleştiği yeni bölümden tanıtım videosu geldi.

HBO, dizinin gösterim tarihini, ''17 yıl oldu ama; Friends geri döndü. The Reunion'ın gösterimi, 27 Mayıs'ta yalnızca HBO MAX'ta'' notuyla açıklarken; Friends'in hesabından da dizinin konuk oyuncu listesi paylaşıldı. ‘'The One Where They Get Back Together’' olarak adlandırılan yeni bölümde birçok ünlü isim yer alacak.

Açıklanan konuk oyuncu listesi şu şekilde:

David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai.