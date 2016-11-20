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Spor

Lionel Messi'ye 230 milyon Euro!

Manchester City'nin sezon sonunda Arjantinli yıldız Messi'yi transfer edeceği ileri sürüldü

20 Kasım 2016 20:47

İngiliz The Mirror gazetesi, Manchester City'nin Lionel Messi'yi transfer için sezon sonu 230 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.

The Mirror gazetesi, sezon başında Pep Guardiola'yı takımın başına getiren City'nin, sezon sonunda Lionel Messi'yi kadrosuna katmaya çalışacağını yazdı.

Habere göre, Manchester'ın mavileri bu amaçla da Barcelona'ya 230 milyon Euro teklif edecek. 

İspanya'da kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı reddettiği haberleri çıkan Lionel Messi'ye ise haftalık yaklaşık 580 bin Euro teklif edilecek. 

2001'den bu yana Katalan ekibinin başarısı için mücadele eden Lionel Messi için eski teknik direktörü ve Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola "İspanya'da sonuna kadar devam eder" açıklamalarını yapmıştı. 

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