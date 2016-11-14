Messi, Barcelona'dan uçuyor

Barcelona’da yetişen dünya yıldızı Lionel Messi sözleşme çıkmazı yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcunun Katalanlar’la yeni sözleşme yapmaya yanaşmadığı ifade edildi.

İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca’nın haberine göre Arjantinli futbolcu, Barcelona ile olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.



Lionel Messi’nin geçtiğimiz yaz Ibiza’da ailesi ile birlikte tatil yaparken bu kararı aldığı ve bu kararı babasıyla paylaştığı dile getirildi. Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu’yu bu konuda bilgilendirmesini isteyen yıldız futbolcunun 2018-19 sezonunda Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor.

Arjantin'e mi dönecek

Lionel Messi konusunda acil bir hamle yapmaktan kaçınan ve oyuncunun önceliklerini gözeten başkan Bartomeou, Messi’ye bu kararı almadan önce iki kez düşünmesini tavsiye etti.



Messi’nin, birinci hedef olarak milli forma ile şampiyonluk yaşamak istediği biliniyor. Cristiano Ronaldo’nun Portekiz forması ile yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun ardından geride kalan yıldız oyuncu, 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin ile birlikte mutlak başarı hedefliyor.



29 yaşındaki oyuncunun Arjantin’deki ilk kulübü olan Newell’s Old Boys’a geri dönmek gibi bir düşüncesinin olduğu biliniyor.

13 yaşından bu yana Barcelona bünyesinde top koşturan Tangocu, 17 yaşında as takıma yükseldi. Messi bu süreçte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.