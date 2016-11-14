T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi, Barcelona'dan uçuyor

Marca gazetesi, Messi'nin kararını verdiğini ve Arjantin'e döneceğini iddia etti

14 Kasım 2016 18:24

Barcelona’da yetişen dünya yıldızı Lionel Messi sözleşme çıkmazı yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcunun Katalanlar’la yeni sözleşme yapmaya yanaşmadığı ifade edildi.

İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca’nın haberine göre Arjantinli futbolcu, Barcelona ile olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Lionel Messi’nin geçtiğimiz yaz Ibiza’da ailesi ile birlikte tatil yaparken bu kararı aldığı ve bu kararı babasıyla paylaştığı dile getirildi. Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu’yu bu konuda bilgilendirmesini isteyen yıldız futbolcunun 2018-19 sezonunda Katalan ekibinden ayrılması bekleniyor.

 

Arjantin'e mi dönecek

 

Lionel Messi konusunda acil bir hamle yapmaktan kaçınan ve oyuncunun önceliklerini gözeten başkan Bartomeou, Messi’ye bu kararı almadan önce iki kez düşünmesini tavsiye etti.

Messi’nin, birinci hedef olarak milli forma ile şampiyonluk yaşamak istediği biliniyor. Cristiano Ronaldo’nun Portekiz forması ile yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun ardından geride kalan yıldız oyuncu, 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin ile birlikte mutlak başarı hedefliyor.

29 yaşındaki oyuncunun Arjantin’deki ilk kulübü olan Newell’s Old Boys’a geri dönmek gibi bir düşüncesinin olduğu biliniyor.
13 yaşından bu yana Barcelona bünyesinde top koşturan Tangocu, 17 yaşında as takıma yükseldi. Messi bu süreçte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ETİKETLER

Lionel MessiBarcelonaNewell Old Boys

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24