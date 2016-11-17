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Spor

İngiltere'de 'Messi savaşı' çıktı!

Lionel Messi, sözleşmesini uzatmak için haftalık 1 milyon Euro istiyor

17 Kasım 2016 14:04

İngiliz basını Barcelona'da sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Lionel Messi için Manchester United ve Manchester City'nin yarış halinde olduğunu iddia etti.

Sun Gazetesi Barcelona ile henüz sözleşme yenilemeyen Arjantinli yıldızın İngiltere'ye gelebileceğini öne sürdü.

Manchester United kaynaklarından alınan bilginin paylaşıldığı haberde; "Messi, İngiltere'den ayrılırsa Manchester United'a katılması için hazırız. Mali koşulları karşılayacak gücümüz var. Messi de Paul Pogba gibi Adidas ile çalışıyoruz. Bu yüzden artılarımız var" ifadeleri yer aldı.

Manchester'ın bir diğer ekibi City'nin de Messi için pusuda beklediği ve hem Messi'ye hem de Barcelona'ya ödenecek ücretin problem olmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Messi'nin, Barcelona ile sözleşme uzatmak için haftalık 1 milyon Euro istediği ileri sürüldü.

Barcelona'nın bu parayı ödemeyi reddetmesi halinde Manchester United ve Manchester City'nin devreye gireceği de iddialar arasında.

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