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Spor

Messi Barcelona'dan 50 milyon Euro istedi!

Barcelona'nın yıldızı Messi'nin, kulübüyle anlaşamadığı taktirde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'ye gitmesi bekleniyor

18 Kasım 2016 12:01

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, Barcelona'dan senelik 50 milyon Euro istedi.

Babasıyla birlikte yargılandığı vergi davasında ertelemeli hapis ve para cezası alan 29 yaşındaki oyuncu, İspanya'dan gitmeyi kafasına koydu.

Başarılı futbolcu ayrılmasını kolaylaştırmak için Katalan kulübünden yıllık 50 milyon Euro talep etti.

Lionel Messi, 2001'de altyapısına girdiği Barcelona'ya 15 yıl sonra veda edecek. Çocuklarının İngilizce öğrenmesini de çok önemseyen Arjantinli'nin ilk tercihi Manchester City.

Başarılı oyuncu, eski Teknik Direktörü Pep Guardiola ve milli takımdan arkadaşı Agüero nedeniyle mavi-beyazlı kulübe sıcak bakıyor. Paris Saint Germain'in de deneyimli ismin kapısını çalması bekleniyor.

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