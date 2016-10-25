Liderler, partilerinin grup toplantısında neler söyledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi.

CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında ihraç edilenlere verdiği desteğin iktidar tarafından eleştirilmesine ilişkin olarak, "'Bana neden mağdurlara sahip çıkacaksınız' diyor. Ben tabii ki mağdurlara sahip çıkacağım, zalimlere mi sahip çıkayım? Hükümet neden vardır?" diye sordu. "Ben bu ülkede özgürlük istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Necmiye Alpay 12 Eylül'de de hapisteydi şimdi de hapiste. Bu dönemin 12 Eylül'den hiçbir farkı yoktur. Binali Bey'e söyledim. Bu kadar gazeteciyi akademisyeni içeri atarsanız kimse Türkiye'de darbe girişimi olduğuna inanmaz, aksine 'Türkiye'de darbeyi AKP yaptı, yüzlerce gazeteci, aydın, yazar, asker, memur içeri attı' derler" ifadesini kullandı.

CHP lideri, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin olarak, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Başkanlığın kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır" sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu şehitlerimize ihanettir. Ömer Halis Demir, Halil İbrahim Yıldırım, Kazanlı Mustafa Amca Erdoğan başkan olsun diye şehit olmadı. Darbeyi fırsat bilip, nasıl her şey bana bağlanır arayışına girdiler. Bu arayışa 1940'lı yıllarda Hitler de girmişti. Bu sevdadan vazgeç kardeşim."

Kılıçdaroğlu, iktidarın faiz politikasıyla ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanı da faizlerden şikâyetçi, e indirin kardeşim. Biz mi engelledik? Siz faizleri yüzde 1'e indirirseniz vallahi de billahi de destek vereceğiz. Ama abileri izin vermiyor" diye konuştu.

HDP grup toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, başkanlık sistemiyle ilgili hazırlanan yeni anayasa teklifinin demokratik olmayacağını ileri sürerek "80'de de görmüştük bu anayasayı" dedi. "HDP'nin olmadığı bir anayasa halkın, demokrasinin olmadığı anayasa demektir" ifadesini kullanan Yüksekdağ, hükümete "Darbeyle yaptığınız anayasa 'yeni' mi olacak. Ne farkınız var cuntacılardan? Hiç. Sadece apolet kravat farkı var" eleştirisinde bulundu.

Yüksekdağ sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Mart ayından beri evlerine dönmeyi bekleyen 250 Şırnaklı ailenin çadırlarının Şırnak Valiliği'nin kararıyla yıkılmasını eleştirdi. Yüksekdağ, "Dün çadırlarını yıktıkları Şırnaklılara, 'Irak’a gidin' diyorlar. Bir iktidar nasıl böyle nefretle dolabilir? Çaresizliğinden. Ankara’dan da, İstanbul'dan da, Şırnak’tan da, Diyarbakır'dan da hiçbir yere gitmiyoruz. Halk hancıdır, zalimler siz yolcusunuz" diye konuştu.

Konuşmayı okumak için tıklayın.

MHP grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini referanduma taşıyacak Meclis oylamasında hangi oyu verirlerse referandumda da aynı oyu vereceklerini açıkladı.

Bahçeli, "Eğer Meclis'te evet dersek, milletin karşısında da evet deriz. Siyaset simsarları bizi anlayamazlar, anlasalar bile bunu itiraf edemezler" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık çıkışıyla ilgili olarak "Biz 'Parlamenter sistem' diyoruz. Hangi süreçte olursa olsun bundan vazgeçecek değiliz" demişti. Habertürk'ten Kübra Par'a söyleşi veren Yalçın referanduma gidilmesi halinde ise 'Hayır' oyu vereceklerini belirterek "Başkanlık sistemini toplum hayatımıza uygun bulmuyoruz. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş Beyefendi, 60’lı yılların sonunda başkanlık sistemini dikkate almış ve kitaplarında da yazmıştı. 'Parlamenter sistem' diyeceğiz tabii. Başka ne diyeceğiz... 'Başkanlığa ‘Hayır’ deyip, parlamenter sistemi destekleyin' diyeceğiz" demişti.

Konuşmayı okumak için tıklayın.