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Politika

Yüksekdağ: Cuntacılardan farkınız sadece apolet, kravat; darbeyle yaptığınız anayasa yeni mi olacak?

"Çadırlarını yıktıkları Şırnaklılara 'Irak’a gidin' diyorlar; zalimler siz yolcusunuz"

25 Ekim 2016 16:16

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, başkanlık sistemiyle ilgili hazırlanan yeni anayasa teklifinin demokratik olmayacağını ileri sürerek "80'de de görmüştük bu anayasayı" dedi. "HDP'nin olmadığı bir anayasa halkın, demokrasinin olmadığı anayasa demektir" ifadesini kullanan Yüksekdağ, hükümete "Darbeyle yaptığınız anayasa 'yeni' mi olacak. Ne farkınız var cuntacılardan? Hiç. Sadece apolet kravat farkı var" eleştirisinde bulundu. 

Yüksekdağ sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Mart ayından beri evlerine dönmeyi bekleyen 250 Şırnaklı ailenin çadırlarının Şırnak Valiliği'nin kararıyla yıkılmasını eleştirdi. Yüksekdağ, "Dün çadırlarını yıktıkları Şırnaklılara, 'Irak’a gidin' diyorlar. Bir iktidar nasıl böyle nefretle dolabilir? Çaresizliğinden. Ankara’dan da, İstanbul'dan da, Şırnak’tan da, Diyarbakır'dan da hiçbir yere gitmiyoruz. Halk hancıdır, zalimler siz yolcusunuz" diye konuştu.

İMC Tv ve Hayatın Sesi'nin KHK kapsamında kapatılmasının ardından HDP'nin grup toplantısı sadece Periscope uygulamasından canlı olarak yayınlandı:

Figen Yüksekdağ'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

"5 yıl geçmesine rağmen Van depreminin acılarının izleri silinmedi. Depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyorum.

"Van depreminde kentin yüzde 25'i yaşanamaz duruma geldi. Şırnak’ın bugün yüzde 80'i kullanılamaz durumda. Depremin yapamadığını AKP yaptı.

"Dün çadırlarını yıktıkları Şırnaklılara, 'Irak’a gidin' diyorlar. Bir iktidar nasıl böyle nefretle dolabilir? Çaresizliğinden.

"Ankara’dan da, İstanbul'dan da, Şırnak’tan da, Diyarbakır'dan da hiçbir yere gitmiyoruz! Halk hancıdır, zalimler siz yolcusunuz!

"Kimse bizde umutsuzluk kırıntısı görmeye çalışmasın. Bizler Şırnak'taki enkazların içinde yeni bir gücün geliştiğini görüyoruz.

"Urfa'da gözaltına alınan partililerimiz 20 günden beri gözaltında. Çıkıp utanmadan sıkılmadan “Bu ülkede işkence yok” diyorlar.

"Toplumda “Evimize çekilelim, ne istiyorlarsa alsınlar” duygusunu üretmeye çalışıyorlar. Dünya yıkılsa biz teslim olmayacağız!

"Tarih, zulme boyun eğmeyen bir partinin neler yapabileceğini gördü. Yine göstereceğiz.

"Darbe gerçekleşseydi Hükümette kimler olacaktı? Tek bir yanıt veremiyorlar. Çünkü darbeciler kendi içlerinde.

"HDP'nin olmadığı bir anayasa halkın, demokrasinin olmadığı anayasa demektir. 80'de de görmüştük bu anayasayı!

"Darbeyle yaptığınız anayasa yeni mi olacak. Ne farkınız var cuntacılardan? Hiç. Sadece apolet kravat farkı var.

"'Rakka'ya, El-Bab'a gideceğim tutmayın beni' diyor. Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD gasp ettiğinde böyle cevval değildiniz.

"Cumhurbaşkanı çıkmış, 'Tarih dersi veriyorum' diyor. Tarih dersi veriyormuş. Önce tarihten bir ders al.

“'Tarih dersi veriyorum' diyorsan önce okulunu bitir, diplomanı al, ondan sonra ders ver.

"Savaş isteyenler kendi evlatlarını hesap ederek konuşsun. Oğlu kumar masasında olanlar, halkın canı üzerinden siyaset yapmasın."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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