Bahçeli'den başkanlık açıklaması: Meclis'te evet dersek, referandumda da evet deriz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini referanduma taşıyacak Meclis oylamasında hangi oyu verirlerse referandumda da aynı oyu vereceklerini açıkladı.

Bahçeli, "Eğer Meclis'te evet dersek, milletin karşısında da evet deriz. Siyaset simsarları bizi anlayamazlar, anlasalar bile bunu itiraf edemezler" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık çıkışıyla ilgili olarak "Biz 'Parlamenter sistem' diyoruz. Hangi süreçte olursa olsun bundan vazgeçecek değiliz" demişti. Habertürk'ten Kübra Par'a söyleşi veren Yalçın referanduma gidilmesi halinde ise 'Hayır' oyu vereceklerini belirterek "Başkanlık sistemini toplum hayatımıza uygun bulmuyoruz. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş Beyefendi, 60’lı yılların sonunda başkanlık sistemini dikkate almış ve kitaplarında da yazmıştı. 'Parlamenter sistem' diyeceğiz tabii. Başka ne diyeceğiz... 'Başkanlığa ‘Hayır’ deyip, parlamenter sistemi destekleyin' diyeceğiz" demişti.

Öte yanda MHP'de muhalif isimlerden Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasından başkanlık sistemiyle ilgili bölümü şöyle:

"Mahalleyi ayağa kaldırmak için bizim başkanlık sistemine olumlu baktığımızı iddia edenler bu sonuca nasıl varmışladır. Heceleyin dedim anlamadılar, daha nasıl izahlı açıklama getireyim. Bunlar hangi dilden konuşuyorsa bize bildirsinler ki pna göre anlatayım. İster mors alfabesi kullanalım, ister dumanla haberleşelim. Ne istiyorsanız yapalım ki bunlar yazık, anlasınlar. Ne çare kulp takmayı sürdürüyorlar. Bunlar mahşer midillisi gibi ortalıkta gezinip koro halinde bize saldırıyorlar. Niyet okuyup işlerine geldiği gibi yorum yapıyorlar. Anayasa değişikliği teklifleri henüz ortaya çıkmadı, hakkımızda hüküm verenler sanki kaf dağından kan bağışlıyorlar. Bir grup Truva atı bunu milletin aklıyla alay etmek olduğunu söylüyorlar. Meclis'te ve referandumda hayır diyecekmişiz. "Havet" nasıl olacakmış Türkçe'yi katletmeleri bir yana utanmadan bir de böyle söylüyorlar. Biz evet veya hayır dememişken, hiçbir şey belli değilken referandumu yapıp sonucu ilan edenler bilsinler ki darbe şakşakçılarıdır. Bunların hali tam olarak nato kafa nato mermerdir. MHP'nin TBMM ne diyorsa milletin karşısında da aynısını diyecektir.

"Sayın Binali Yıldırım üstünde çalıştıkları anaysa teklif metninin hemen hemen bittiğini açıklamışlardır. Bu durum karşısında MHP ilke ve ülkülerine uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek kararını verecektir. Siyasi yan kesiciler, bizim ne yapacağımıza, nasıl bir tutum takınacağımızı o zaman göreceklerdir. AKP'nin muhtemel hazırlığı Meclis'te onay görürse milletin karşısına gitmekten kimse çekinmemelidir. millet egemendir, son sözün sahibidir.

"Türk milletinin tercihine tahammül edemeyenler şimdiden kesin sonuca ulaşıp önüne geleni asanlar, milletle yollarını ayırmış demektir. Bizler adiliz, millet hakimdir. Henüz ortada fol yok yumurta yokken MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışanları da emin olunuz ki not edip mahçup edeceğiz. Hepsini birdenbire şaşkına çevireceğiz. AKP ne hazırladıysa getirsin, bakalım değerlendirelim. Aldığımız kararın ardında sağlam bir şekilde duracağımızdan emin olmasını umuyor ve diliyorum."