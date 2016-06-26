Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK'lıların düzenlediği saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. 21 Haziran'da Diyarbakır’ın Lice, Hani, Silvan, Kocaköy, Hazro ve Kulp ilçeleri arasında bulunan 33 köy kırsalında asker ve polis tarafından müşterek yürütülen operasyonların kapsamı genişletilmişti.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"26 Haziran 2016 Pazar günü Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış; derhal hastaneye sevk edilmelerine ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 09.45’te şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."