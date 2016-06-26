T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lice'deki operasyonda 2 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonlar devam ediyor

26 Haziran 2016 14:18

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında PKK'lıların düzenlediği saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. 21 Haziran'da Diyarbakır’ın Lice, Hani, Silvan, Kocaköy, Hazro ve Kulp ilçeleri arasında bulunan 33 köy kırsalında asker ve polis tarafından müşterek yürütülen operasyonların kapsamı genişletilmişti.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"26 Haziran 2016 Pazar günü Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış; derhal hastaneye sevk edilmelerine ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 09.45’te şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

ETİKETLER

DiyarbakırLice

İlgili Haberler

Lice’de büyük operasyon hazırlığı

Lice’ye sevk edilen yüzlerce JÖH ve PÖH mensubu, kara harekatı için her an operasyon başlatılabilir

DTK: Operasyon ve bombadırmanın durması için Lice'ye gideceğiz

Lice'de 3 gün önce operasyon başlamıştı

Lice'de operasyon sürüyor, 75 'canlı kalkan' gözaltına alındı

Gözaltına alınanların arasında DBP'li eş başkanlar da bulunuyor

Liceliler: Bombardıman böyle giderse Nusaybin'e, Cizre'ye şükrederiz

Lice'deki yangın için kaymakam, "Güvenlik bölgesi itfaiye gönderemem" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24