Lice’de büyük operasyon hazırlığı

Diyarbakır’ın Lice, Hani, Silvan, Kocaköy, Hazro ve Kulp ilçeleri arasında bulunan 33 köy kırsalında asker ve polis tarafından müşterek yürütülen operasyonların kapsamı genişletiliyor. Lice’ye sevk edilen yüzlerce Jandarme Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) mensubu, kara harekatı için her an operasyon başlatılabilir.

Diyarbakır Valiliği tarafından kısmen sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 6 ilçeye giriş/çıkışlar, iki gündür kontrol altında tutuluyor. Diyarbakır’a 90 kilometre mesafede bulunan Lice yolunda 10 ayrı arama noktası kurulurken, araçlar didik aranıyor.

Bir süre önce Bolu ve Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’ndan Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’na gönderilen çok sayıda asker ile çevre illerden görevli gelen polis özel harekat birlikleri Lice, Kulp ve Hani bölgesine sevk edildi.

Alınan bilgiye dün gece Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan F16 savaş uçağı, Lice’nin Yolçatı, Dibek, Çağdaş ve Esenli köyü kırsalını bombaladı. Bombalama sonrası bazı köylüler gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hava bombardımanında sonra Lice-Kulp-Genç üçgeninde kara operasyonu hazırlığı yapan birlikler, Lice yolundaki Çelik Köprüsü’nden 15 kilometre ötedeki Lice/Dibek ayrımına kadar ana cadde ve ara yollarda bekletiliyor.