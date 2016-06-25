Lice'de operasyon sürüyor, 75 'canlı kalkan' gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde operasyonların durması için canlı kalkan 75 kişi gözaltına alındı. Lice yolunda gözaltına alınanların Diyarbakır TEM Şubesi’nde ifadeleri alınacak.

Diyarbakır’ın Hazro, Karaz ve Lice ilçelerine bağlı köylerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle başlayan operasyonlara karşı canlı kalkan olarak bölgeye gitmek isteyenler dün akşam Lice yolunda durdurularak gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, aralarında BDP’li eş başkanlarının da bulunduğu 75 kişi dün akşamdan bu yana Lice Komando Taburu’nda bekletildikten sonra ilçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Canlı kalkanlar, ifadelerinin alınacağı Diyarbakır TEM Şubesi'ne gönderildi.