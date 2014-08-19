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Lice'de operasyondan dönen uzman çavuş kazara kendini vurdu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen operasyon dönüşü, silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

19 Ağustos 2014 22:40

Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılması için düzenlenen operasyon dönüşü kazara yaralanan uzman çavuş Uğur İnal şehit oldu.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, mahkeme kararının ardından güvenlik güçleri, bu sabah Lice ilçesine bağlı Yolçatı köyüne operasyon düzenleyerek heykeli kaldırdı.

Operasyon sırasında heykelin kaldırılmasını istemeyen grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 24 yaşındaki Mehdi Taşkın hayatını kaybetti; 1 kişi de yaralandı. Olaylar sırasında yaralanan bir askerin de şehit olduğu haberi geldi.

Ancak daha sonra yapılan açıklamada askerin operasyon dönüşü, silah kazasında şehit olduğu bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ndeki olaylara müdahale için Mardin'den geldiği öğrenilen uzman çavuş Uğur İnal, öğle saatlerinde konuşlandırıldığı askeri birlikte silahını doldur boşalt yaparken  karnından yaralandı.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre İnal, ilk müdahalenin ardından helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine götürüldü.

Tedaviye alınan Uğur İnal doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayınca şehit oldu.

 

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