Libya ordusu: Sisi'nin açıklamaları apaçık bir dış müdahale ve savaş ilanıdır

Libya ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah el Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yaptığı yazılı açıklamada, Sisi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Dırah, şöyle devam etti:

"Kahraman güçlerimiz çıktığı yolunu tamamlamaya ve kalan tüm bölgeleri terörist Kerame (Darbeci Halife Hafter'in askeri operasyonuna verdiği isim) milislerinden, paralı savaşçılardan ve destekçilerinden kurtarmaya kararlıdır."

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Sisi: Sirte kırmızı çizgimiz, doğrudan askeri müdahaleyi tetikler

Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte'ye operasyon düzenlemesi durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi' açıklaması yapmıştı.

"Ülkesinin istikrarını sağlamak ve batı sınırlarını korumak için" Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, 'ülkelerini savunmaları' için Mısır'ın, Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetmişti.

Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde konuşan Sisi, eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan stratejik öneme sahip Sirte kentine ve Jufra Hava Üssü'ne saldırılmasının Kahire'nin 'kırmızı çizgilerini aşmak' anlamına geleceğini belirtti. Sisi, Sirte'ye olası bir operasyon girişiminin, doğrudan Mısır'ın askeri müdahalesine neden olacağı tehdidinde bulundu.

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Sirte, Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi

Trablus ve Bingazi arasında kalan Sirte, Akdeniz kıyısında Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Kent, 6 Ocak 2020'den bu yana Hafter güçlerinin kontrolünde.

Kaynak: BBC Türkçe





Türkiye, Hafter güçlerinin Sirte'yi ele geçirmesinden bir süre önce Libya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin gitmesine imkan tanıyan tezkereyi TBMM'den geçirmişti.

Bu destekle birlikte Hafter'e karşı güçlenen UMH birlikleri, 4 Haziran'da Trablus'un Hafter'e bağlı birliklerden "tamamen temizlendiğini" duyurdu.

Hafter'in birlikleri Trablus'un güneyine ve doğusuna doğru çekildi, bu bölgedeki birçok kasaba ve ilçe UMH'nin kontrolüne geçti. UMH'nin bir sonraki hedefi, stratejik öneme sahip olan Sirte şehrini ve Cufra'yı geri almak.

Sirte, iç savaşta Hafter'in askeri noktalarını kurduğu, Trablus ve Bingazi'nin arasında, enerji kaynaklarına yakın ve ülke ekonomisine katkıda bulunan en büyük şehirlerinden biri. Cufra ise Hafter'e destek için ülkede olduğu belirtilen Rus savaş pilotlarının Rus uçaklarını konuşlandırdığı bölge.