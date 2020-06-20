Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız" derken, Türkiye ile Fransa arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin, "Fransız hükümeti NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.

Katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmede Kalın, Türkiye'nin 'sürdürülebilir bir ateşkes' sağlanabilmesi için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'yı boşaltması gerektiğini savunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) bu duruşunu desteklediğini belirtti. 2015 yılında Fas'ta varılan siyasi antlaşmaya göndermede bulunan Kalın, Libya'da herkesin 2015 yılındaki pozisyonlarına geri dönmesi halinde bir ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Kalın, "UMH'nin görüşü bu ve biz, bunu destekliyoruz; çünkü Hafter güçleri, bu stratejik yerleri fırlatma rampası olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

"Fransa NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor"

Kalın, ayrıca Fransa'yı Hafter'i destekleyerek NATO'nun güvenliğini 'tehlikeye atmakla' suçladı. Kalın, "Libya'da biz meşru hükümeti destekliyoruz. Fransız hükümeti ise gayrimeşru bir savaş baronunu destekliyor ve NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor. Tüm bunlar ortadayken, hala bizi suçluyorlar, bizi eleştiriyorlar. Biz burada meşru isimlerle çalışıyoruz. Tüm bu bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir. En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmalarını, gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu. UMH, Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek. Onların analizinden çıkardığımız sonuç bu ve biz, bunu destekliyoruz" diye konuştu.

"Orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız"

BAE'yi 'savaşı finanse etmekle' suçlayan Kalın, Mısır'a ilişkin de Ankara'nın, Kahire'nin Mısır-Libya sınırı konusundaki 'meşru' güvenlik endişelerini anladığını; ancak Hafter'i desteklemenin yanlış bir politika olduğunu söyledi. Türkiye'nin Libya'daki geleceği hakkındaki bir soruya Kalın, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız" vurgusunu yaptı.