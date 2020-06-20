Mısır: Sirte kırmızı çizgimiz, doğrudan askeri müdahaleyi tetikler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah el Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte'ye operasyon düzenlemesi durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi' açıklaması yaptı.

"Ülkesinin istikrarını sağlamak ve batı sınırlarını korumak için" Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, 'ülkelerini savunmaları' için Mısır'ın, Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Euronews'in aktardığına göre, Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde konuşan Sisi, eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan stratejik öneme sahip Sirte kentine ve Jufra Hava Üssü'ne saldırılmasının Kahire'nin 'kırmızı çizgilerini aşmak' anlamına geleceğini belirtti.

Sisi, Sirte'ye olası bir operasyon girişiminin, doğrudan Mısır'ın askeri müdahalesine neden olacağı tehdidinde bulundu.

Mısır liderinin bu açıklamaları, Türkiye destekli Trablus merkezli UMH güçlerinin başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini ablukaya aldığı bir zamana gelmesi dikkati çekti. Mısır yönetimi, Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'e bağlı güçlere destek veriyor.

Ancak Türkiye destekli UMH güçleri, son haftalarda Mısır destekli Hafter güçleri karşısında kazanımlar elde etti.

Sirte, Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi

Trablus ve Bingazi arasında kalan Sirte, Akdeniz kıyısında Libya'nın enerji ihraç merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Kent, 6 Ocak 2020'den bu yana Hafter güçlerinin kontrolünde.



Kaynak: BBC Türkçe





Türkiye, Hafter güçlerinin Sirte'yi ele geçirmesinden bir süre önce Libya'ya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin gitmesine imkan tanıyan tezkereyi TBMM'den geçirmişti.

Bu destekle birlikte Hafter'e karşı güçlenen UMH birlikleri, 4 Haziran'da Trablus'un Hafter'e bağlı birliklerden "tamamen temizlendiğini" duyurdu.

Hafter'in birlikleri Trablus'un güneyine ve doğusuna doğru çekildi, bu bölgedeki birçok kasaba ve ilçe UMH'nin kontrolüne geçti. UMH'nin bir sonraki hedefi, stratejik öneme sahip olan Sirte şehrini ve Cufra'yı geri almak.

Sirte, iç savaşta Hafter'in askeri noktalarını kurduğu, Trablus ve Bingazi'nin arasında, enerji kaynaklarına yakın ve ülke ekonomisine katkıda bulunan en büyük şehirlerinden biri. Cufra ise Hafter'e destek için ülkede olduğu belirtilen Rus savaş pilotlarının Rus uçaklarını konuşlandırdığı bölge.