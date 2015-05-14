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Libya açıklarında vurulan gemi, IŞİD'in elindeki Derne Limanı'na gidiyormuş

Dışişleri Bakanlığı 'Tuna-1' adlı geminin Tobruk'a gittiğini açıklamıştı

14 Mayıs 2015 00:22

Pazartesi günü Libya açıklarında saldırıya uğrayan Türkiye'ye ait kargo gemisinin, IŞİD'in elinde bulunan Derne kentine gitmekte olduğu ortaya çıktı. Geminin Türk vatandaşı olan üçüncü kaptanının öldüğü olayla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Tuna-1" isimli geminin Tobruk'a gitmekte olduğunu açıklamıştı.

Tuna-1 adlı gemiye ait Otomatik Tanımlama Sistemi'ndeki (AIS) kayıtlarını inceleyen soL Haber Portalı'nın haberine göre kayıtlar, geminin IŞİD'in elinde bulunan Derne şehrine gitmekte olduğunu gösteriyor.

Reuters'e konuşan Libya hükümeti, geminin ayrılması için uyarıldığını ancak gitmediğini söylerken tayfadan bir kişinin yaralı olarak kurtulduğunu da belirtti. Tobruk'ta bulunan Libya hükümeti, Türkiye'nin ülkedeki "muhalif" grupları desteklediğini açıklayarak Türkiye ile iletişimi keseceğini söylemişti.

Derne, aralarında IŞİD'in de bulunduğu İslamcı gruplar tarafından kontrol ediliyor. IŞİD geçen Ekim ayında kentin büyük bir bölümünü ele geçirmişti.

İşte geminin rotası:

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