Türkiye, gemisini vuran Libya'ya nota verdi



Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisi "Tuna-1" gemisi Libya açıklarında önce topçu ateşine ardından hava saldırısına maruz kalmıştı. Saldırılarda Türk vatandaşı üçüncü kaptan hayatını yitirirken mürettebattan yaralananlar olmuştu.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren Tobruk Meclisi'nin temsilcisi, geminin Libya karasularına izin almaksızın girdiğini, uyarılara rağmen rotasında değişiklik yapmadığını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili yayınladığı açıklamada, "uluslararası sularda sivil bir gemiye karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Çavuşoğlu: 'Barbarlık'

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada saldırıyı "barbarlık" olarak niteledi. Çavuşoğlu, "Diplomatik girişimlerimizi yaptık. Hem İstanbul'daki Başkonsolosluğa hem de Ankara'daki büyükelçiliğe... İstanbul'daki Başkonsolos'a hem tepkilerimizi gösterdik, hem de notamızı gönderdik" dedi.