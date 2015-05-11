Libya Türk gemisini vurdu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında
olay
şöyle özetlendi: "Dün (10 Mayıs) akşam saatlerinde bir Türk şirketine ait Cook Islands
bayraklı, 'Tuna-1' isimli kuru yük gemisinin İspanya'dan aldığı alçıpan yükünü
teslim
etmek üzere Tobruk/Libya limanına giderken, Tobruk'un yaklaşık 13 mil açığında,
uluslararası sularda karadan topçu atışına maruz kaldığı öğrenilmiştir."
'3'üncü kaptan öldü'
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırı üzerine bölgeden uzaklaşmaya çalışan
gemiye aralıklarla iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda geminin
Türk vatandaşı 3'üncü kaptanının hayatını kaybettiği, mürettebattan yaralananlar
olduğu, gemide maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada "uluslararası sularda sivil bir gemiye karşı gerçekleştirilen bu alçakça
saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz" ifadesine yer verildi.
Saldırı kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan tazminat dahil her türlü hakkın
mahfuz olduğu, konu hakkında ilgili uluslararası örgütler nezdinde girişimlerin
sürdürüldüğü vurgulandı.
Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı.
Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.