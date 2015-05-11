Libya Türk gemisini vurdu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında

olay

şöyle özetlendi: "Dün (10 Mayıs) akşam saatlerinde bir Türk şirketine ait Cook Islands

bayraklı, 'Tuna-1' isimli kuru yük gemisinin İspanya'dan aldığı alçıpan yükünü

teslim

etmek üzere Tobruk/Libya limanına giderken, Tobruk'un yaklaşık 13 mil açığında,

uluslararası sularda karadan topçu atışına maruz kaldığı öğrenilmiştir."

'3'üncü kaptan öldü'

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, saldırı üzerine bölgeden uzaklaşmaya çalışan

gemiye aralıklarla iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda geminin

Türk vatandaşı 3'üncü kaptanının hayatını kaybettiği, mürettebattan yaralananlar

olduğu, gemide maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada "uluslararası sularda sivil bir gemiye karşı gerçekleştirilen bu alçakça

saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz" ifadesine yer verildi.

Saldırı kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan tazminat dahil her türlü hakkın

mahfuz olduğu, konu hakkında ilgili uluslararası örgütler nezdinde girişimlerin

sürdürüldüğü vurgulandı.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı.

Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.