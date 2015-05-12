Erdoğan: Libya'da vurulan gemi yorumu: Türk bayrağı olsaydı farklı olurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya açıklarında hem karadan hem de havadan vurulan "Tuna-1" isimli Türk yük gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Geminin vurulmasını kınadığını belirten Erdoğan, "Alınan bir ihbar üzerine gemi vurulmaz, şiddetli bir şekilde kınadık, kınıyoruz, bayrağımızın olması durumunda tepkimiz daha farklı olurdu. Libya'da çok başlılık var, sorumluların bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

Gabon cumhurbaşkanıyla birlikte ortak basın açıklaması düzenleyen Erdoğan, Libya açıklarında vurulan gemiyle ilgili gelen bir soruya yanıt olarak, “Alınan ihbar neticesinde bir gemi vurulmaz. Eğer bir kuru yük gemisi, bunda silah olduğu ihbarı varsa, bunda Tomruk 13 mil açıklarında bir kuru yük gemisi. Bu Türk bayrağı bandıralı olan değildi. Oraya ait bandıralı olan gemi ama geminin sahipleri Türk. Böyle bir silahlı atış ve böyle bir ateş altında kalması neticesinde 3. kaptan ölüyor. Bütün bunlara yönelik Libya hükümetine yönelik şiddetli bir şekilde bunları kınadık, kınıyoruz” dedi.

'Türk bayrağı olsa durum çok daha farklı olurdu'

Vurulan geminin sahibinin Türk olduğunu ancak Türkiye bandıralı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, gemide Türk bayrağı olması durumunda olaylarn daha farklı gelişeceğini iddia etti.

Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

“Bizim bayrağımızın olması halinde durum çok daha farklı olurdu, o ayrı mesele. Ne olursa olsun bunların yapması gereken; kalkarlardı bunlar kendi aynı şekilde sahil güvenlik botlarıyla vs. bu gemiyi durdururlar, onları kenara çekerler, daha sonra da bu konteynerler açılır, bunun içinde silah var mı yok mu görülürdü. Bunlar henüz daha devlet olamamışlar. Devlet olamadıkları için bu tür yollara başvuruyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz, burada bütün hukuki haklarımız mahfuz kalmak suretiyle başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere işin takipçisiyiz. Bu süreci takip ediyoruz. Sorumluların derhal Libya yetkilileri tarafından bulunması gerekir. Bunun da takipçisi olacağız. Libya’nın kendi içinde ciddi bir sıkıntısı var. Bunu görmemiz lazım. Çok başlılık var. Çok başlılığın içerisinde olan Libya’da maalesef böyle bir sıkıntı şu anda yaşanıyor. Takipçisiyiz bu konuyu asla bir gizliliğe veya neticesi ne olursa olsun sonuna kadar kovalayacağız ve bu işin faillerini de inşallah ortaya çıkaracağız.”

"M/V Tuna-1" isimli kuru yük gemisi, dün akşam Tobruk'a doğru hareket ettiği sırada Libya'nın yaklaşık 13 mil açığında herhangi bir uyarı yapılmaksızın karadan ağır silah saldırısına, sonrasında da hava saldırısına uğradı.

Gemide 8'i Türk, 6'sı Gürcistan ve 1'i de Azerbaycan uyruklu olmak üzere 15 kişilik mürettebat bulunuyordu. Saldırıda geminin Türk olan 3. kaptanı İlker Büyükdere hayatını kaybederken, 3 mürettebatta yaralandı.