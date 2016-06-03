Libya açıklarında mülteci teknesi battı; en az 100 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen ve içerisinde mültecilerin olduğu bir tekne, Libya açıklarında battı. En az 100 mülteci hayatını kaybetti.

Evrensel'de yer alan habere göre; sabah saatlerinde Girit açıklarında meydana gelen olayda, 450 kişinin kayıp olduğu bilgisinin ardından Libya açıklarında da bir mülteci teknesinin battığı öğrenildi.

Göçmenleri taşıyan bir botun ülke kıyılarında battığını duyuran Libya Donanması sözcüsü; batan bottaki göçmenlerden en az 100'ünün öldüğünü ve cenazelere ulaşıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, 2016'nın başından bu yana Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşamını yitiren göçmen sayısının 2 bin 500'ü aştığını açıklamıştı.