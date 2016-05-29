BM: Libya açıklarında üç günde 700'e yakın göçmen boğulmuş olabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya açıklarında bir dizi teknenin batması nedeniyle en az 700 göçmenin boğularak ölmüş olmasından korkulduğunu açıkladı.

Teknelerin; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışırken battığı belirtildi.

UNHCR sözcüsü Carlotta Sami, Çarşamba günü batan teknede bulunan göçmenlerden yaklaşık 100'ünün kayıp olduğunu söyledi.

Geçen hafta, teknenin batışını ve olay sonrasını gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sami, Çarşamba günü Libya'daki Sabratha limanından ayrılan ve Perşembe sabahı alabora olan bir teknedeki 550 göçmenin de kayıp olduğunu belirtti.

UNHCR sözcüsü, Cuma günü batan üçüncü bir teknede bulunan göçmenlerden 135'inin kurtarıldığını, 45 cesedin sudan çıkarıldığını, sayısı belirsiz bir grup göçmenin de kayıp olduğunu söyledi.

Kurtarılan göçmenler İtalya'daki Taranto ve Pozzallo limanlarına getirildi.

İtalyan yetkililer, AB gemilerinin Cumartesi günü 600'den fazla göçmeni kurtarmasıyla bir hafta içinde kurtarılan toplam göçmen sayısının en az 13 bine ulaştığını söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının devreye girmesinden bu yana Libya, kaçak yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için kilit bir konuma gelmiş durumda.