Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bilinenden çok fazla

Yardım kuruluşu Save the Children'in verdiği bilgilere göre Akdeniz'de geçen

hafta ölen sığınmacı sayısı, tahmin edilenden çok daha fazla.

Kuruluş İtalya açıklarında batan teknelerde kurtarılan sığınmacıların bu bilgiyi

kendisine verdiğini kaydetti. Buna göre bu hafta içinde kamuoyuna yansıyan

üç sığınmacı teknesinin batmasının yanı sıra 400 kişinin bulunduğu bir tekne

daha battı. Söz konusu teknenin çarşamba günü öğleden sonra büyük bir

gemi ile birlikte Libya'nın Sabratha limanından yola çıktığı belirtildi. Save the

Children, büyük geminin kaptanın, teknenin bağlı olduğu halatın kesilmesi

emrini vermesinin ardından, sığınmacı teknesinin su alarak battığını belirtti.

Save the Children Sözcüsü Giovanne Di Benedetto, "Diğer batan

teknelerden kurtarılan sığınmacıların verdiği bilgileri topladık. Hepsi aynı

bilgiyi veriyor" dedi.

İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri ve BM'nin verdiği bilgiye göre bu hafta içinde

Akdeniz'de 14 bin sığınmacı kurtarıldı. Sadece cuma günü Sahil Güenlik

tarafından koordine edilen misyonlarda kurtarılanların sayısı 2 bin. Afrika'dan

Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan, hiç de güvenli olmayan tekne ve botların

batmasıyla kaç kişinin boğulduğu tam olarak bilinmiyor. İtalyan Donanması bu

hafta batan plastik bir teknenin yakınlarında 45 cesede ulaşıldığını kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre bu yıl 1475 sığınmacı

Akdeniz'de boğuldu.