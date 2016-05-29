Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bilinenden çok fazla

Yardım kuruluşu Save the Children'in verdiği bilgilere göre Akdeniz'de geçen
hafta ölen sığınmacı sayısı, tahmin edilenden çok daha fazla.
Kuruluş İtalya açıklarında batan teknelerde kurtarılan sığınmacıların bu bilgiyi
kendisine verdiğini kaydetti. Buna göre bu hafta içinde kamuoyuna yansıyan
üç sığınmacı teknesinin batmasının yanı sıra 400 kişinin bulunduğu bir tekne
daha battı. Söz konusu teknenin çarşamba günü öğleden sonra büyük bir
gemi ile birlikte Libya'nın Sabratha limanından yola çıktığı belirtildi. Save the
Children, büyük geminin kaptanın, teknenin bağlı olduğu halatın kesilmesi
emrini vermesinin ardından, sığınmacı teknesinin su alarak battığını belirtti.
Save the Children Sözcüsü Giovanne Di Benedetto, "Diğer batan
teknelerden kurtarılan sığınmacıların verdiği bilgileri topladık. Hepsi aynı
bilgiyi veriyor" dedi.
İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri ve BM'nin verdiği bilgiye göre bu hafta içinde
Akdeniz'de 14 bin sığınmacı kurtarıldı. Sadece cuma günü Sahil Güenlik
tarafından koordine edilen misyonlarda kurtarılanların sayısı 2 bin. Afrika'dan
Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkan, hiç de güvenli olmayan tekne ve botların
batmasıyla kaç kişinin boğulduğu tam olarak bilinmiyor. İtalyan Donanması bu
hafta batan plastik bir teknenin yakınlarında 45 cesede ulaşıldığını kaydetti.
Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre bu yıl 1475 sığınmacı
Akdeniz'de boğuldu.