Libya’da mülteci teknesi battı; en az 20 kişi hayatını kaybetti

Libya açıklarında bir mülteci teknesinin battı. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Sicilya Kanalı olarak anılan ve Libya’nın 35 mil açığında yer alan bölgede, içinde 100 kadar sığınmacının bulunduğu tahmin edilen teknenin alabora olduğu, İtalya’nın girişimiyle AB’nin Akdeniz'de yürüttüğü “EUNAVFOR MED” misyonuna bağlı devriye ekiplerinin verdiği alarmla ortaya çıktı.

Hava devriye ekibinin fark ettiği olayın ardından bölgeye en yakın kurtarma ekipleri gönderildi. İlk tahminlere göre 20 ila 30 sığınmacının öldüğü belirtildi.

Reuters daha önce can kaybının 80 olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Messina liman kentine de önceki gün denizden kurtarılan 493 göçmen getirildi. Bölgede görev yapan İngiliz donanmasına ait Enterprise gemisi tarafından kurtarılan sığınmacıların, çoğunun sahra altı Afrika’dan oldukları ifade edildi.