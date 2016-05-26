T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya’da mülteci teknesi battı; en az 20 kişi hayatını kaybetti

Teknede 100 kadar kişinin bulunduğu belirtildi

Fotoğraf: Arşiv

26 Mayıs 2016 19:29

Libya açıklarında bir mülteci teknesinin battı. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Sicilya Kanalı olarak anılan ve Libya’nın 35 mil açığında yer alan bölgede, içinde 100 kadar sığınmacının bulunduğu tahmin edilen teknenin alabora olduğu, İtalya’nın girişimiyle AB’nin Akdeniz'de yürüttüğü “EUNAVFOR MED” misyonuna bağlı devriye ekiplerinin verdiği alarmla ortaya çıktı.

Hava devriye ekibinin fark ettiği olayın ardından bölgeye en yakın kurtarma ekipleri gönderildi. İlk tahminlere göre 20 ila 30 sığınmacının öldüğü belirtildi.

Reuters daha önce can kaybının 80 olduğunu bildirmişti.

Öte yandan, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Messina liman kentine de önceki gün denizden kurtarılan 493 göçmen getirildi. Bölgede görev yapan İngiliz donanmasına ait Enterprise gemisi tarafından kurtarılan sığınmacıların, çoğunun sahra altı Afrika’dan oldukları ifade edildi.    

ETİKETLER

Mülteci botuLibyabattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24