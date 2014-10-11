'LGBTİ dernekleri kapımı bile çalmadı'

Kazadan sonra tek bir dernekten yardım görmediğini söyleyen Ece Devrim, “LGBTİ dernekleri bana yardımcı olmadı kapımı bile çalmadılar” dedi. Tekerlekli sandalyesiyle İstiklal Caddesi’nde düdük satarak yaşamını idame ettirmeye çalışan trans kadının tek isteği var giriş katı bir eve taşınmak.

Köpeğim için hastaneden ayrıldım

Ece Devrim bundan tam 8 ay önce bir trans kadın arkadaşı ile gece geç saatte bir şeyler yemek için gittiği Halaskar Gazi Caddesi’nde hızla gelen bir ticari taksinin kendisine çarpması sonucu kaza geçirdi. Kaza sonrası iç kanama geçiren trans aktivist kazadan 3 gün sonra ameliyata alındı. Ece Devrim doktorların ısrarlarına rağmen ameliyattan 9 gün sonra kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı. Pangaltı’da 15 yıldır aynı evde yalnız yaşadığını söyleyen Ece Devrim, “evde köpeğim vardı ve uzun süre yalnız kaldı onu daha fazla yalnız bırakmamak için hastaneden tedavim tamamlanmadan ayrılmak zorunda kaldım” dedi.

Genelev kadınları masraflarımı karşılıyor

Kaza sonrası yürüyemediği için çalışamayan Ece Devrim, maddi olarak sıkıntılı günler yaşadığına işaret eden trans aktivist hastane masraflarını, evin kirasını ve günlük ihtiyaçlarını genelevde çalışan seks işçisi trans kadınların karşıladığını söyledi.

Emekçi Hareket Partisi benim kahrımı çekiyor

Geçirdiği kaza sonucu yürüme yetisini kaybeden trans aktivist Ece Devrim, üyesi olduğu EHP’nin kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Devrim, “Başta EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman ve İl Gençlik Kolları üyelerine benim kahrımı çektikleri için teşekkür ederim” dedi.

Ece Devrim, aşırı hızlı araç kullandığı için kendisine çarpan taksi sürücüsü hakkında avukatı Eren Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.