LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat, trans kadın tutuklu Diren Coşkun'a destek için ölüm orucuna başladı!

Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde tutulan trans kadın tutuklu Diren Coşkun, cezaevindeki hak ihlallerinin son bulması, ameliyat ve tedavi hakkının iadesi için 13 gündür ölüm orucunda. Coşkun’la dayanışmak amacıyla LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladığını duyurdu.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, trans kadın tutuklu Coşkun’un cezaevindeki hak ihlallerine, ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucuna başladığını İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Demokratik Kadın Hareketi Sözcüsü Kıvılcım Arat duyurmuştu. Coşkun, eylemini şu sözlerle bildirmişti; “Burada insan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kalıyorum. Üzerimizdeki ağır tecridin kaldırılması, gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum. 25 Ocak’tan beri ölüm orucu eylemine başladığımı demokratik kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

Coşkun’un ölüm orucu eylemi devam ederken Kıvılcım Arat ise yaptığı yeni bir açıklama ile “Diren Coşkun’un sesine soluk olmak ve tedavi talebini duyurabilmek adına ölüm orucuna başladığını” duyurdu.