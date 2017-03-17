İstanbul LGBTİ Derneği yöneticilerinden Kıvılcım Arat gözaltına alındı!

İstanbul LGBTİ Derneği dönem sözcüsü Kıvılcım Arat, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Arat'ın gözaltına alınma gerekçesi henüz bilinmiyor.

Dernek, Twitter hesabından açıklama yaparken Kıvılcım Arat’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Arat’ın neden gözaltına alındığı bilinmezken, İstanbul LGBTİ’den Zelal Demir KaosGL.org’a yaptığı açıklamada avukatların Arat ile görüşmek için yola çıktığını söyledi. Arat’ın hangi karakolda tutulduğunu ya da gözaltı işleminin gerekçesini bilmediklerini belirten Demir sözlerine şöyle devam etti:

“Arkadaşımız, yoldaşımız, yönetim kurulu üyemiz Kıvılcım Arat’ın gözaltına alınma gerekçesini bilmiyoruz ancak çok sayıda hak savunucusunun gözaltına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Kıvılcım’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hak mücadelesi gözaltılarla engellenemez. Arkadaşımızın yanındayız.”

Arat, Almanya’da kadın haklarına ilişkin bir konferansa gitmek için bugün yola çıkmıştı. Havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı düşünülüyor.