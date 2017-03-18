Gözaltına alınan LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat'ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştılar!

Atatürk Havalimanında gözaltına alınan trans aktivist Kıvılcım Arat ile görüşen avukatı Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştıklarını, tartışma sonucu tek başına kaldığını söyledi. Arat “bir soruşturmada ifade vermediği için” gözaltına alındı.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi trans aktivist Kıvılcım Arat’ın bugün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gözaltına alınmasının ardından Av. Aylin Kırıkçı Arat ile görüştü.

KaosGL.org’a konuşan Av. Kırıkçı, Arat’ın, gözaltı gerekçesine ilişkin dosya içeriğini bilmediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Henüz dosya içeriğini bilmiyoruz ancak GBT’sine bakıldığında daha önceki bir soruşturmadan ifade vermesi gerektiği, bu sebeple hakkında yakalama kararı çıktığı açığa çıkmış. Hangi soruşturmadan ne için ifade vermesi gerektiği de belirsiz. Avukatları olarak ifade işlemleri için savcıya ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Müvekkilimizin sağlık problemleri dolayısıyla bugün ifadesinin alınması gerekiyordu ancak savcıya ulaşılamadığından mümkün olmadı.”

Erkek bölümüne koymaya çalıştılar

Kırıkçı, Arat’ın Atatürk Havaalanı Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu belirterek, büyük ihtimalle yarın sabah saatlerinde savcılığa ifade vereceğini belirtti.

Kırıkçı, Arat’ın trans kadın olmasına rağmen nezarethanede erkeklerin bölümüne konulmak istediğini de söyledi:

“Müvekkilimi trans kadın olmasına rağmen nezarethanede 20 erkeğin olduğu bölüme koymak istemişler. Kıvılcım’ın itiraz etmesi ve tartışma üzerine erkekler bölümüne konulmamış. Şu anda tek başına ayrı tutuluyor.”

Gözaltından mesaj yolladı

Arat avukatı vesilesiyle mesaj da yolladı. Mesajında dayanışma vurgusu yer aldı.