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LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat serbest bırakıldı

Kıvılcım Arat'ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalışmışlardı

18 Mart 2017 20:11

Atatürk Havalimanında gözaltına alınan İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, trans aktivist Kıvılcım Arat serbest bırakıldı.

Almanya’da bir konferansa katılmak için dün Atatürk Havalimanı’na giden Kıvılcım Arat, burada gözaltına alınmıştı.

KaosGL.org’un haberine göre, bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılan Arat, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Arat’ın bir davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra trans kadın olmasına rağmen erkeklerin olduğu bölümde tutulmaya çalışılan Arat, itirazı üzerine tek başına bir bölümde tutulmuştu.

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kıvılcım aratgözaltıhavalimanıAlmanya

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