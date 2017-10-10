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Leyla Zana: Kürtlerin önündeki bütün kapıları Celal Talabani açtı

"Talabani, devlet ile Öcalan arasında arabuluculuk yaptı"

10 Ekim 2017 18:50

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin Süleymaniye'deki taziyesine giden HDP Kars Milletvekili Leyla Zana "Talabani, Türkiye’deki bütün barış süreçlerinde önemli roller oynadı" dedi.

Talabani ailesine Süleymaniye’de taziyelerini ilettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Zana, Talabani’nin sadece son dönemdeki çözüm sürecinde değil, 1990’lı yıllardan bu yana Türkiye’de yürütülen barış süreçlerinde rolünün büyük olduğunu söyledi.

Celal Talabani’nin, devlet ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında arabuluculuk yaptığını dile getiren Zana, geçmişte silahların sustuğu dönemlerin Talabani’nin katkısıyla sağlandığını ifade etti.

"Hiçbir zaman düşman olmadık"

Sağlık sorunları nedeniyle taziyeye geç geldiğini belirten Zana, Talabani’nin Kürt halkı için çok önemli bir lider olduğunu belirterek, “Kürtlerin önündeki bütün kapıları Sayın Talabani açmıştır. Gözleri ve kulaklarıyla Kürtlerin yüzde 93’ünün geleceği için karar verdiğini duymuştur. Biz Kürtler olarak hiçbir zaman kimseye düşman olmadık. Allah kimseye Kürtlere ve insan haklarına düşman etmesin” dedi.

3 Ekim’de tedavi gördüğü Almanya’da hayatını kaybeden Celal Talabani, 6 Ekim Cuma günü Süleymaniye’de toprağa verilmişti.

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